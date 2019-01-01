Стало известно, сколько Манчестер Юнайтед выделил на летние трансферы

Дополнительные средства на приобретение игроков главный тренер может получить лишь распрощавшись с нынешними футболистами.

Руководство Манчестер Юнайтед выделило главному тренеру команды Оле-Гуннару Сульшеру 100 миллионов фунтов (около 112,2 миллионов евро) на покупку новых игроков.

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По информации ESPN, наставник сможет получить дополнительные средства на трансферы после продажи игроков команды.

Отмечается, что в шорт-лист “красных дьяволов“ попали защитники Гарри Магуайр (Лестер) и Аарон Уан-Биссака (Кристал Пэлас), однако переговоры пока не увенчались успехом из-за невысокого финансового предложения со стороны МЮ.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед продлил контракт с полузащитником Хуаном Матой.