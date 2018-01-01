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Спортивный директор Ман Сити: Зинченко идеально вписывается в нашу стратегию

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Функционер рассказал, почему клуб решил продлить контракт с украинским футболистом.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Спортивный директор Манчестер Сити Чики Бегиристайн прокомментировал продление контракта с украинцем Александром Зинченко и отметил его существенный рост после прихода в стан "горожан".

"За последние два года Зинченко показал, что обладает невероятным талантом. От отлично делает первое касание и играет левой ногой, а также он сконцентрирован на том, чтобы стать еще более лучшим футболистом.

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Для того, чтобы оценить его отношение к работе и способности, достаточно посмотреть на то, насколько он вырос после перехода к нам. Он молодой и голодный до побед, признан национальной командой и идеально вписывается в нашу долгосрочную стратегию.

Мы очень рады, что он хочет оставаться в нашей команде", - приводит слова Бегиристайна официальный сайт Манчестер Сити.

Напомним, Александр Зинченко продлил контракт с Манчестер Сити до 2024-го года.

Ранее сам украинец прокомментировал новую сделку с английским клубом.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, контракт
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