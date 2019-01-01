Зинченко: Тяжело описать мою радость от новой сделки с Манчестер Сити

Украинец прокомментировал новое соглашение с "горожанами".

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко высказался по поводу продления контракта с клубом.

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"Тяжело описать всю мою радость от новой сделки с клубом. Манчестер Сити предоставляет игрокам все возможности для роста и развития. Для меня огромная честь быть частью этой команды еще в течение пяти лет.

Минувший сезон показал, что мы созданы для успеха. Было здорово принимать участие в этом историческом сезоне, я никогда этого не забуду. Но теперь я сконцентрирован на наших будущих успехах. Нас ждут хорошие времена", - цитирует Зинченко пресс-служба "горожан".

Отметим, что новое соглашение Александра с Манчестер Сити рассчитано до лета 2024-го года.

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Сити Александр Зинченко посетил Москву.