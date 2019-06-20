Зинченко продлил контракт с Манчестер Сити
Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба “горожан“.
Украинский футболист продлил соглашение три года - теперь оно будет рассчитано до 2024 года.
YESSSSSSSSSSS! 🙌— Manchester City (@ManCity) 20 июня 2019 г
5️⃣ more years of @Azinchenko17 💙
🔵 #mancity pic.twitter.com/JlilPP5X6B
Отметим, что по ходу прошлого сезона Зинченко стал основным левым защитником Манчестер Сити и помог завоевать команде три трофея - АПЛ, Кубок Англии и Кубок лиги.
Украинец присоединился к Ман Сити летом 2016 года, перейдя из российской Уфы за 2 миллиона евро.
В сезоне 2018/19 Зинченко принял участие в 29 матчах своей команды во всех турнирах, где забил один гол и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что главный тренер “горожан“ Хосеп Гвардиола отказался покупать игроков на позицию Александра.
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