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Зинченко продлил контракт с Манчестер Сити

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Новое соглашение украинца рассчитано до 2024 года.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
www.mancity.com

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба “горожан“.

Украинский футболист продлил соглашение три года - теперь оно будет рассчитано до 2024 года.

Отметим, что по ходу прошлого сезона Зинченко стал основным левым защитником Манчестер Сити и помог завоевать команде три трофея - АПЛ, Кубок Англии и Кубок лиги.

Украинец присоединился к Ман Сити летом 2016 года, перейдя из российской Уфы за 2 миллиона евро. 

В сезоне 2018/19 Зинченко принял участие в 29 матчах своей команды во всех турнирах, где забил один гол и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что главный тренер “горожан“ Хосеп Гвардиола отказался покупать игроков на позицию Александра.

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Теги: футбол, Александр Зинченко, Манчестер Сити
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