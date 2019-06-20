Зинченко продлил контракт с Манчестер Сити

Новое соглашение украинца рассчитано до 2024 года.

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба “горожан“.

Украинский футболист продлил соглашение три года - теперь оно будет рассчитано до 2024 года.

Отметим, что по ходу прошлого сезона Зинченко стал основным левым защитником Манчестер Сити и помог завоевать команде три трофея - АПЛ, Кубок Англии и Кубок лиги.

Украинец присоединился к Ман Сити летом 2016 года, перейдя из российской Уфы за 2 миллиона евро.

В сезоне 2018/19 Зинченко принял участие в 29 матчах своей команды во всех турнирах, где забил один гол и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что главный тренер “горожан“ Хосеп Гвардиола отказался покупать игроков на позицию Александра.