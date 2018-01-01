В Англии задержали подозреваемого в непредумышленном убийстве Салы

По делу уже провели первый допрос.

Полиция Англии задержали подозреваемого в непредумышленном убийстве футболиста Кардиффа Эмилиано Салы.

“Мы провели масштабное расследование обстоятельств смерти мистера Салы и продолжаем работать с партнерскими агентствами, включая Управление гражданской авиации.

В результате расследований мы арестовали 64-летнего мужчину из Северного Йоркшира. Он подозревается в непредумышленном убийстве“, - сказано в сообщении правоохранительных органов.

Отмечается, что после допроса мужчину отпустили из-под стражи, но он все еще находится под следствием.

Напомним, Напомним, 21 января частный самолет футбольного агента Уилли Маккэя, на котором летел Эмилиано Сала, пропал с радаров над Ла-Маншем.

После долгих поисков были обнаружены обломки самолета на дне Ла-Манша, в котором нашли одно тело. Экспертиза подтвердила, что это тело принадлежит Сале. Тело пилота до сих пор не найдено.

Ранее сообщалось, что пилот самолета, на котором летел Сала, работал механиком и диджеем. Также он не имел права совершать коммерческие перевозки. Кроме того, у него были проблемы со зрением.