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В Англии задержали подозреваемого в непредумышленном убийстве Салы

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По делу уже провели первый допрос.
Эмилиано Сала
Эмилиано Сала
Getty Images

Полиция Англии задержали подозреваемого в непредумышленном убийстве футболиста Кардиффа Эмилиано Салы.

“Мы провели масштабное расследование обстоятельств смерти мистера Салы и продолжаем работать с партнерскими агентствами, включая Управление гражданской авиации.

В результате расследований мы арестовали 64-летнего мужчину из Северного Йоркшира. Он подозревается в непредумышленном убийстве“, - сказано в сообщении правоохранительных органов.

Отмечается, что после допроса мужчину отпустили из-под стражи, но он все еще находится под следствием.

Напомним, Напомним, 21 января частный самолет футбольного агента Уилли Маккэя, на котором летел Эмилиано Сала, пропал с радаров над Ла-Маншем.

После долгих поисков были обнаружены обломки самолета на дне Ла-Манша, в котором нашли одно тело. Экспертиза подтвердила, что это тело принадлежит Сале. Тело пилота до сих пор не найдено.

Ранее сообщалось, что пилот самолета, на котором летел Сала, работал механиком и диджеем. Также он не имел права совершать коммерческие перевозки. Кроме того, у него были проблемы со зрением.

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Теги: футбол, Эмилиано Сала, вне игры
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Источник: bbc.com

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