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Терри продлил контракт с Астон Виллой

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Англичанин решил остаться в тренерском штабе команды.
Джон Терри
Джон Терри
Getty Images

Помощник главного тренера Астон Виллы Дина Смита Джон Терри продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба английского клуба.

Отмечается, что новое соглашение рассчитано до 2021 года.

Напомним, что в сезоне-2018/19  Астон Вилла смогла выиграть плей-офф и вернуться в Премьер-лигу. Терри стал ассистентом Смита в октябре 2018 года.

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Теги: футбол, Астон Вилла, Джон Терри
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Источник: www.avfc.co.uk

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