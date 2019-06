Помощник главного тренера Астон Виллы Дина Смита Джон Терри продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба английского клуба.

We're delighted to announce that Assistant Head Coach John Terry has extended his contract. ✍️



