Англичанин решил остаться в тренерском штабе команды.

Помощник главного тренера Астон Виллы Дина Смита Джон Терри продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба английского клуба.

We're delighted to announce that Assistant Head Coach John Terry has extended his contract. ✍️



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Отмечается, что новое соглашение рассчитано до 2021 года.

Напомним, что в сезоне-2018/19 Астон Вилла смогла выиграть плей-офф и вернуться в Премьер-лигу. Терри стал ассистентом Смита в октябре 2018 года.