Хуан с гордостью называет Олд Траффорд своим вторым домом.

Манчестер Юнайтед продлил контракт с испанским полузащитником Хуаном Матой. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между 31-летним футболистом и “красными дьяволами“ рассчитано до лета 2021 года с перспективой продления еще на один год.

“Я горжусь тем, что могу продолжать представлять этот удивительный клуб и наших невероятных поклонников. Я играю за Манчестер Юнайтед в течение пяти лет, и с гордостью называю Олд Траффорд своим домом“, — сказал Мата.

“Хуан является профессионалом и одним из самых умных игроков, с которыми я работал. Он считается отличным примером для наших молодых футболистов“, — поделился мнением об игроке главный тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер.

Отметим, в сезоне-2018/19 хавбек провел 22 матча, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что МЮ хочет предложить Мате должность в клубе после завершения карьеры.

«Для меня большая честь продолжать представлять этот удивительный клуб и наших невероятных фанатов. Я играю за «Манчестер Юнайтед» в течение пяти лет, и с гордостью называю «Олд Траффорд» своим домом“, — сказал Мата. «Хуан — совершенный профессионал и один из самых умных игроков, с которыми я работал. Он является отличным примером для наших молодых игроков», — поделился мнением об игроке главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер.Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/football/news-3784637-manchester-junajted-objavil-o-prodlenii-kontrakta-s-matoj.html?utm_source=copypasteДля меня большая честь продолжать представлять этот удивительный клуб и наших невероятных фанатов. Я играю за «Манчестер Юнайтед» в течение пяти лет, и с гордостью называю «Олд Траффорд» своим домом“, — сказал Мата. «Хуан — совершенный профессионал и один из самых умных игроков, с которыми я работал. Он является отличным примером для наших молодых игроков», — поделился мнением об игроке главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-3784637-manchester-junajted-objavil-o-prodlenii-kontrakta-s-matoj.html?utm_source=c