Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Манчестер Юнайтер заинтересован в приобретении молодого защитника Норвича

Комментариев: 0
"Красные дьяволы" следят за 19-летнем защитником.
Макс Ааронс
Макс Ааронс
canaries.co.uk

Манчестер Юнайтед находится в поисках футболиста, который сможет усилить линию обороны команды. В сферу интересов попал 19-летний игрок Норвича Макс Ааронс.

Манкунианцы рассматривают молодого защитника в качестве запасного варианта на тот случай, если в команду не перейдет футболист Кристал Пэлас Аарон Ван-Биссаке.

Отметим, в сезоне-2018/19 Макс провел 41 матч, в которых забил 2 гола и отдал 6 ассистов. Также футболист получил 8 желтых карточек. Канарейки по итогам кампании заняли первое место в турнирной таблице и вышли в Премьер-лигу.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед интересуется Хамесом Родригесом.

Поделись:
Теги: футбол, Макс Айронс, Норвич, Манчестер Юнайдет, трансфер.
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь