"Красные дьяволы" следят за 19-летнем защитником.

Манчестер Юнайтед находится в поисках футболиста, который сможет усилить линию обороны команды. В сферу интересов попал 19-летний игрок Норвича Макс Ааронс.

Манкунианцы рассматривают молодого защитника в качестве запасного варианта на тот случай, если в команду не перейдет футболист Кристал Пэлас Аарон Ван-Биссаке.

Отметим, в сезоне-2018/19 Макс провел 41 матч, в которых забил 2 гола и отдал 6 ассистов. Также футболист получил 8 желтых карточек. Канарейки по итогам кампании заняли первое место в турнирной таблице и вышли в Премьер-лигу.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед интересуется Хамесом Родригесом.