Легенду Манчестер Юнайтед оштрафовали за незаконные ставки на матчи

Пол Скоулз нарушил правила Футбольной ассоциации Англии.

Легендарный полузащитник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз получил штраф от Футбольной ассоциации Англии (FA) за незаконное совершение ставок.

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Как сообщает ВВС, Скоулз сделал 140 ставок на матчи в период с 17-го августа 2015-го года по 12-е января 2019-го года. Такое поведение экс-футболиста противоречит регламенту FA, за что ему выписали штраф в размере 8 тысяч фунтов (около 9 тысяч евро).

"Я хочу извиниться за свои действия. Это заслуженный штраф и я понимаю, что совершил ошибку. Конечно, я не хотел умышленно нарушать правила. Я думал, что раз я лично не связан с этими матчами, то ставки не будут проблемами.

Теперь я понял, что поступил неправильно. Еще раз прошу прощения", - прокомментировал ситуацию Скоулз.

Ранее сообщалось, что бельгийского теннисиста дисквалифицировали за участие в ставках на спорт.