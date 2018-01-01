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Легенду Манчестер Юнайтед оштрафовали за незаконные ставки на матчи

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Пол Скоулз нарушил правила Футбольной ассоциации Англии.
Пол Скоулз
Пол Скоулз
Getty Images

Легендарный полузащитник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз получил штраф от Футбольной ассоциации Англии (FA) за незаконное совершение ставок.

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Как сообщает ВВС, Скоулз сделал 140 ставок на матчи в период с 17-го августа 2015-го года по 12-е января 2019-го года. Такое поведение экс-футболиста противоречит регламенту FA, за что ему выписали штраф в размере 8 тысяч фунтов (около 9 тысяч евро).

"Я хочу извиниться за свои действия. Это заслуженный штраф и я понимаю, что совершил ошибку. Конечно, я не хотел умышленно нарушать правила. Я думал, что раз я лично не связан с этими матчами, то ставки не будут проблемами.

Теперь я понял, что поступил неправильно. Еще раз прошу прощения", - прокомментировал ситуацию Скоулз. 

Ранее сообщалось, что бельгийского теннисиста дисквалифицировали за участие в ставках на спорт.

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Теги: Пол Скоулз, Англия, Футбольная ассоциация Англии, штраф, ставки, ставки на спорт, футбол, вне игры
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