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Манчестер Сити готов потратить 95 миллионов евро на трансфер игрока Наполи

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"Горожане" хотят усилиться защитником Наполи Калиду Кулибали.
Калиду Кулибали
Калиду Кулибали
Getty Images

Защитник Наполи Калиду Кулибали может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

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По информации La Gazzetta dello Sport, в услугах 27-летнего футболиста заинтересован Манчестер Сити. Источник отмечает, что "горожане" сделали неаполитанцам предложение в размере 95 миллионов евро за сенегальца.

Сообщается, что Кулибали не против перехода в стан английского клуба, так как хотел бы поработать под руководством Хосепа Гвардиолы.

В минувшем сезоне защитник отыграл 35 матчей за Наполи в Серии А, в которых забил 2 гола и совершил 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити собирается купить игрока на позицию Зинченко.

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Теги: Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, трансфер, Калиду Кулибали, Наполи, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол
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