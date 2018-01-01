Ливерпуль может пополнить состав игроком Барселоны
Усман Дембеле в скором времени может перебраться в английский чемпионат.
Ливерпуль рассматривает вариант с покупкой нападающего Барселоны Усмана Дембеле в летнее трансферное окно.
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По информации AS, каталонцы хотят избавиться от французского игрока, ведь на эту позицию планируют купить Антуана Гризманна и Неймара. “Красным“ нравится игра, демонстрируемая Дембеле, однако проблемой может стать его цена.
Как отмечает источник, “сине-гранатовые“ хотят получить за 22-летнего футболиста 105 миллионов евро. Пока неизвестно, готов ли Ливерпуль тратить такую сумму на трансфер одного игрока.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль получил сногсшибательные предложения от Реала и Ювентуса по трансферу Мохамеда Салаха.
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