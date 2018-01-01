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Ливерпуль может пополнить состав игроком Барселоны

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Усман Дембеле в скором времени может перебраться в английский чемпионат.
Усман Дембеле
Усман Дембеле
Getty Images

Ливерпуль рассматривает вариант с покупкой нападающего Барселоны Усмана Дембеле в летнее трансферное окно.

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По информации AS, каталонцы хотят избавиться от французского игрока, ведь на эту позицию планируют купить Антуана Гризманна и Неймара. “Красным“ нравится игра, демонстрируемая Дембеле, однако проблемой может стать его цена.

Как отмечает источник, “сине-гранатовые“ хотят получить за 22-летнего футболиста 105 миллионов евро. Пока неизвестно, готов ли Ливерпуль тратить такую сумму на трансфер одного игрока.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль получил сногсшибательные предложения от Реала и Ювентуса по трансферу Мохамеда Салаха.

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Теги: Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, трансфер, Усман Дембеле, Барселона
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