Манчестер Юнайтед готов сделать Погба самым высокооплачиваемым игроком команды
"Красные дьяволы" хотят предложить французскому футболисту новый контракт с более высоким окладом.
Манчестер Юнайтед рассчитывает сохранить в команде полузащитника Поля Погба и готов предложить ему новый контракт.
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Как сообщает Daily Mail, руководство “красных дьяволов“ готово существенно увеличить французу оклад - с 290 тысяч фунтов в неделю до 500 тысяч (с 324 тысяч евро до 559 тысяч евро).
Таким образом, если Погба подпишет новое соглашение, то станет самым высокооплачиваемым игроком команды наряду с Алексисом Санчесом.
Отметим, что в трансфере француза заинтересован мадридский Реал, который рассчитывает совершить сделку до 1-го июля.
Ранее сообщалось, что Реал не готов платить за трансфер Поля Погба больше, чем 120 миллионов евро.
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