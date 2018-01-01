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Манчестер Юнайтед готов сделать Погба самым высокооплачиваемым игроком команды

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"Красные дьяволы" хотят предложить французскому футболисту новый контракт с более высоким окладом.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Манчестер Юнайтед рассчитывает сохранить в команде полузащитника Поля Погба и готов предложить ему новый контракт.

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Как сообщает Daily Mail, руководство “красных дьяволов“ готово существенно увеличить французу оклад - с 290 тысяч фунтов в неделю до 500 тысяч (с 324 тысяч евро до 559 тысяч евро).

Таким образом, если Погба подпишет новое соглашение, то станет самым высокооплачиваемым игроком команды наряду с Алексисом Санчесом.

Отметим, что в трансфере француза заинтересован мадридский Реал, который рассчитывает совершить сделку до 1-го июля.

Ранее сообщалось, что Реал не готов платить за трансфер Поля Погба больше, чем 120 миллионов евро.

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Теги: Поль Погба, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, контракт
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