Колумбийский футболист может перебраться в Англию.

Манчестер Юнайтед интересуется услугами Хамеса Родригеса, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что манкунианцы уже сделали запрос трансферной стоимости футболиста.

Мадридский Реал хочет выручить за своего игрока не меньше 55 миллионов евро.

Напомним, два предыдущих сезона Хамес провел в Баварии в аренде.

В сезоне-2018/19 Родригес принял участие в 28 матчах за мюнхенцев, где забил семь голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Хамес согласился на трансфер в Наполи.