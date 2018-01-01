Челси отказался продавать Виллиана в Атлетико и Барселону

Команды предлагают за футболиста 39 миллионов евро.

Лондонский Челси получил два предложения по 30-летнему хавбеку сборной Бразилии Виллиану.

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Мадридский Атлетико и каталонская Барселона были готовы купить бразильца за 35 миллионов фунтов (приблизительно 39 миллионов евро), однако руководство “синих“ отклонило эти предложения.

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Отметим, срок контракта Виллиана с лондонским клубом истекает летом 2020 года. В свою очередь, Челси хочет удержать игрока, даже несмотря на риск потерять его свободным агентом следующим летом.

Напомним, в сезоне-2019/20 футболист провел 32 матча, в которых забил 3 мяча и сделал 7 ассистов. В этом же сезоне команда стала триумфатором Лиги Европы.

Челси уверенно победил своего принципиального соперника Арсенал в финальном матче Лиги Европы (4:1).

Вашему вниманию видео голов и обзор фееричного финала Лиги Европы.