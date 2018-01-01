Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Челси отказался продавать Виллиана в Атлетико и Барселону

Комментариев: 0
Команды предлагают за футболиста 39 миллионов евро.
Виллиан
Виллиан
Getty Images

Лондонский Челси получил два предложения по 30-летнему хавбеку сборной Бразилии Виллиану. 

Читай также: Официально: Сарри - новый главный тренер Ювентуса

Мадридский Атлетико и каталонская Барселона были готовы купить бразильца за 35 миллионов фунтов (приблизительно 39 миллионов евро), однако руководство “синих“ отклонило эти предложения.

Читай также: СМИ: Лэмпард - главный фаворит на пост тренера Челси после ухода Сарри

Отметим, срок контракта Виллиана с лондонским клубом истекает летом 2020 года. В свою очередь, Челси хочет удержать игрока, даже несмотря на риск потерять его свободным агентом следующим летом.

Напомним, в сезоне-2019/20 футболист провел 32 матча, в которых забил 3 мяча и сделал 7 ассистов. В этом же сезоне команда стала триумфатором Лиги Европы.

Челси уверенно победил своего принципиального соперника Арсенал в финальном матче Лиги Европы (4:1).

Вашему вниманию видео голов и обзор фееричного финала Лиги Европы.

Поделись:
Теги: Виллиан, Челси, Барселона, Атлетико, трансфер.
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь