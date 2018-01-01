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СМИ: Мата согласовал условия нового контракта с Манчестер Юнайтед

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Испанский футболист останется в Англии.
Хуан Мата
Хуан Мата
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Хуан Мата договорился о заключении нового контракта с клубом, сообщает Mirror.
 
Отмечается, что новое соглашение “красных дьяволов“ с испанцем будет рассчитано на один год. Ради подписания контракта Мата пошел на понижение зарплаты.

По соглашению, которое истекает 1 июля 2019 года, оклад футболиста составляет 140 тысяч фунтов (около 157 тысяч евро) в неделю.
 
Мата играет за Манчестер Юнайтед с 2014 года.

Ранее сообщалось, что МЮ хочет предложить Мате должность в клубе после завершения карьеры.

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Теги: футбол, Хуан Мата, Манчестер Юнайтед
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