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Манчестер Сити собирается купить игрока на позицию Зинченко

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"Горожане" в скором времени могут подписать защитника ПСВ.
Анхелиньо
Анхелиньо
Getty Images

Манчестер Сити планирует воспользоваться первоочередным правом выкупа защитника ПСВ Анхелиньо, который переехал в первенство Голландии прошлым летом.

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По информации La Voz de Galicia, “горожанам“ придется заплатить за игрока 12 миллионов евро, хотя в прошлом году нидерландцы заплатили за него вдвое меньше. В возвращении игрока в стан Ман Сити лично заинтересован главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

Анхелиньо провел отличный сезон и попал в символическую сборную чемпионата Голландии. В случае перехода в английский клуб за место в основном составе 22-летнему испанцу придется бороться с украинцем Александром Зинченко и французом Бенжаменом Менди.

Отметим, ранее наставник “горожан“ Хосеп Гвардиола решил не покупать игроков на позицию Зинченко.

Ранее сообщалось, что Зинченко разделил с Ярмоленко первое место по стоимости на Transfermarkt.

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Теги: Александр Зинченко, Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, трансфер, ПСВ
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