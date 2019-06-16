Реал не собирается платить за Погба свыше 120 миллионов евро
Реал Мадрид нацелен на покупку 26-летнего хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба, который ранее заявил, что хочет покинуть команду в летнее трансферное окно.
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Как сообщает L'Équipe, Королевский клуб не намерен предлагать за игрока “красных дьяволов“ сумму выше 120 миллионов евро.
Отметим, что в сезоне-2018/19 Погба провел 35 матчей в английской Премьер-лиге, в которой забил 13 мячей и отдал 9 ассистов.
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Напомним, контракт полузащитника с манкунианским клубом действует до лета 2021 года. Рыночная трансферная цена футболиста составляет 100 миллионов евро.
В свою очередь, Манчестер Юнайтед заявил, что не продаст футболиста за сумму меньше 170 миллионов евро.
Ранее сообщалось, руководство МЮ определилось с кандидатами на замену Погба.
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