Реал не собирается платить за Погба свыше 120 миллионов евро

Манчестер Юнайтед не продаст полузащитника за сумму меньше 170 млн евро.

Реал Мадрид нацелен на покупку 26-летнего хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба, который ранее заявил, что хочет покинуть команду в летнее трансферное окно.

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Как сообщает L'Équipe, Королевский клуб не намерен предлагать за игрока “красных дьяволов“ сумму выше 120 миллионов евро.

Отметим, что в сезоне-2018/19 Погба провел 35 матчей в английской Премьер-лиге, в которой забил 13 мячей и отдал 9 ассистов.

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Напомним, контракт полузащитника с манкунианским клубом действует до лета 2021 года. Рыночная трансферная цена футболиста составляет 100 миллионов евро.

В свою очередь, Манчестер Юнайтед заявил, что не продаст футболиста за сумму меньше 170 миллионов евро.

Ранее сообщалось, руководство МЮ определилось с кандидатами на замену Погба.