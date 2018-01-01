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Сульшер рассчитывает сохранить Погба в команде

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Наставник Манчестер Юнайтед считает француза одним из ключевых игроков команды.
Оле-Гуннар Сульшер и Поль Погба
Оле-Гуннар Сульшер и Поль Погба
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер не хочет, чтобы руководство клуба продавало полузащитника команды Поля Погба.

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По информации Sky Sports, норвежский специалист видит в 26-летнем французе ключевого игрока в будущем сезоне и надеется, что “красные дьяволы“ сумеют удержать его в команде. В то же время сам Погба считает, что ему пришло время сменить клубную прописку.

В услугах француза заинтересован мадридский Реал, который рассчитывает завершить сделку до 1-го июля. Кроме того, в СМИ сообщается об интересе со стороны туринского Ювентуса.

Ранее сообщалось, что полузащитник МЮ Поль Погба готов пойти на понижение зарплаты ради трансфера в Реал.

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Теги: Оле-Гуннар Сульшер, Поль Погба, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, трансфер
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