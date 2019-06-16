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Манчестер Юнайтед определился с кандидатами на замену Погба

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Игроки Барселоны могут занять место Поля Погба в Манчестер Юнайтед.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

В сферу интересов Манчестер Юнайтед попали два полузащитника Барселоны - Иван Ракитич и Филиппе Коутиньо.

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Как сообщает Mundo Deportivo, руководство "красных дьяволов" рассматривает игроков каталонского клуба в качестве замены Полю Погба, который в ближайшее время может перейти в мадридский Реал.

Коутиньо в минувшем сезоне Ла Лиги отыграл 34 матча, в которых забил 5 голов и совершил 2 ассиста. Ракитич провел 34 игры в чемпионате Испании, забив 3 гола и совершив 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Реал рассчитывает оформить трансфер Поля Погба в течение двух недель.

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Теги: Поль Погба, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, Филиппе Коутиньо, Иван Ракитич, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, трансфер, футбол, вне игры
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