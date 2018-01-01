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Реал и Ювентус предложили за Салаха сногсшибательные суммы - СМИ

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Сам египтянин хочет остаться в чемпионате Англии.
Мохамед Салах
Мохамед Салах
Getty Images

Вингер Ливерпуля Мохамед Салах попал в список интересов двух европейских грандов - мадридского Реала и туринского Ювентуса, которые готовы заплатить за звездного египтянина невероятную сумму. Об сообщает Mirror.

Источник утверждает, что клубы уже вступили в переговоры с руководством "красных" и предложили порядка 150 миллионов фунтов (около 168 миллионов евро) за трансфер лидера Ливерпуля.

Отметим, что наставник английского клуба Юрген Клопп был проинформирован о серьезных предложениях по Салаху от Реала и Ювентуса и настоял, чтобы египтянин остался в Ливерпуле. Сообщается, что сам Мухамед не хочет покидать английское первенство и намерен остаться в стане мерсисайдцев на следующий сезон.

Напомним, в минувшем сезоне египтянин принял участие в 52 матчах, в которых забил 27 голов и отдал 13 результативных передач. Форвард в составе Ливерпуля стал победителем Лиги чемпионов и вице-чемпионом АПЛ.

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