Погба ради перехода в Реал согласится на понижение зарплаты

Футболист устроит бойкот, если МЮ не отпустит его в Реал.

26-летний хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба намерен покинуть английский клуб, и перейти в мадридский Реал.

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Как сообщает ABC, француз готов устроить бойкот, если руководство “красных дьяволов“ не отпустит его в в Королевский клуб.

Таким образом, если МЮ не поддержит его решения, Погба откажется принимать участие в предсезонной подготовке команды.

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Отмечается, что футболист ради перехода в Реал согласится на понижение зарплаты. “Сливочные“ готовы платить ему 11 миллионов евро в год – столько же, сколько получает Эден Азар.

Напомним, что Зинедин Зидан лично настаивает на покупке полузащитника, однако руководство клуба видит на этой позиции хавбека Тоттенхэма Кристиана Эриксена.