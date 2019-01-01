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Погба ради перехода в Реал согласится на понижение зарплаты

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Футболист устроит бойкот, если МЮ не отпустит его в Реал.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

26-летний хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба намерен покинуть английский клуб, и перейти в мадридский Реал.

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Как сообщает ABC, француз готов устроить бойкот, если руководство “красных дьяволов“ не отпустит его в в Королевский клуб.

Таким образом, если МЮ не поддержит его решения, Погба откажется принимать участие в предсезонной подготовке команды.

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Отмечается, что футболист ради перехода в Реал согласится на понижение зарплаты.  “Сливочные“ готовы платить ему 11 миллионов евро в год – столько же, сколько получает Эден Азар. 

Напомним, что Зинедин Зидан лично настаивает на покупке полузащитника, однако руководство клуба видит на этой позиции хавбека Тоттенхэма Кристиана Эриксена.

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Теги: Поль Погба, Англия, Манчестер Юнайдет, трансфер, Реал Мадрид.
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