Гвардиола отказался покупать игроков на позицию Зинченко

Пеп доволен украинцем.

Руководство Манчестер Сити продлит контракт с защитником Александром Зинченко. Об этом сообщает Evening Standard.

Источник утверждает, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола планирует сделать украинца основным левым фулбеком команды. Его основной конкурент по позиции - француз Бенжамен Менди - начнет сезон на скамейки запасных.

Сообщается, что Гвардиола даже отказался от планов купить нового левого защитника, хотя ранее руководство Сити интересовалось игроком Лестера Беном Чилвеллом.

В минувшем сезоне украинец провел в составе Манчестер Сити 29 матчей, забив 1 гол и отдав 5 результативных передач. Зинченко выиграл с командой АПЛ, Кубок Англии и Кубок английской лиги. Нынешний контракт Александра с клубом действует до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что Зинченко догнал Ярмоленко по стоимости и делит с ним первое место среди украинцев.