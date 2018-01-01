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Тоттенхэм определился с трансферными целями на лето

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Главный тренер "шпор" назвал имена футболистов, которых хотел бы видеть в команде.
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино
Getty Images

В два последних трансферных окна Тоттенхэм не приобрел ни одного футболиста. Последней покупкой "шпор" был Лукас Моура, который присоединился к команде полтора года назад.

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По информации The Guardian, главный тренер лондонского клуба Маурисио Почеттино встретился с президентом Даниэлем Леви, на котором обсуждались приоритетные цели на предстоящее трансферное окно.

Как сообщает источник, в шорт-листе Почеттино оказались полузащитники Райан Сессеньон (Фулхэм), Танги Ндомбеле (Лион), Николо Дзаньоло (Рома) и Донни ван де Бек (Аякс).

При этом отмечается, что Леви не готов выделять крупную сумму на трансферы, потому что у клуба еще есть большие долги за строительство нового стадиона.

Ранее сообщалось, сколько Тоттенхэм рассчитывает выручить с продажи Кристиана Эриксена.

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Теги: Маурисио Почеттино, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, вне игры, трансферы, Райан Сессеньон, Николо Дзаньоло, футбол
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