Тоттенхэм определился с трансферными целями на лето

Главный тренер "шпор" назвал имена футболистов, которых хотел бы видеть в команде.

В два последних трансферных окна Тоттенхэм не приобрел ни одного футболиста. Последней покупкой "шпор" был Лукас Моура, который присоединился к команде полтора года назад.

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По информации The Guardian, главный тренер лондонского клуба Маурисио Почеттино встретился с президентом Даниэлем Леви, на котором обсуждались приоритетные цели на предстоящее трансферное окно.

Как сообщает источник, в шорт-листе Почеттино оказались полузащитники Райан Сессеньон (Фулхэм), Танги Ндомбеле (Лион), Николо Дзаньоло (Рома) и Донни ван де Бек (Аякс).

При этом отмечается, что Леви не готов выделять крупную сумму на трансферы, потому что у клуба еще есть большие долги за строительство нового стадиона.

Ранее сообщалось, сколько Тоттенхэм рассчитывает выручить с продажи Кристиана Эриксена.