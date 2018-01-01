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СМИ: Лэмпард - главный фаворит на пост тренера Челси после ухода Сарри

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Кроме легенды клуба на должность претендуют еще два специалиста.
Фрэнк Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
Getty Images

Руководство Челси составило список тренеров, которые могут заменить Маурицио Сарри, если он покинет команду, сообщает The Times. 

Источник утверждает, что главными претендентами на пост наставника “синих“ являются три специалиста: Фрэнк Лэмпард (Дерби), Нуну Эшпириту Санту (Вулверхэмптон) и бывший тренер Ляйпцига Ральф Рангник. 

Отмечается, что фаворитом считается Лэмпард, потому что он хорошо знает структуру клуба и футболистов первой команды.

Ранее сообщалось, что Челси готов отпустить Сарри в Ювентус.

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Теги: футбол, Маурицио Сарри, Челси, Фрэнк Лэмпард, Нуну Эшпириту Санту, Ральф Рангник
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Источник: www.thetimes.co.uk

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