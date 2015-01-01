Билич официально возглавил Вест Бромвич

Хорватский специалист вернулся в Англию.

Английский Вест Бромвич объявил о подписании контракта с хорватским тренером Славеном Биличем.

Контракт рассчитан на два года, 50-летний специалист приступит к работе незамедлительно.

“Я в восторге от этой возможности. Мы хотим улучшить наши результаты и Вест Бромвич убедил меня, что они хотят вернуться в Премьер-лигу. Когда они обратились ко мне, я не думал дважды“, - так прокомментировал Билич свое назначение.

Напомним, с 2015 по 2017 годы хорват тренировал другой английский клуб - Вест Хэм.

Отметим, что Вест Бромвич проиграл плей-офф за выход в АПЛ, уступив по сумме двух матчей Астон Вилле.