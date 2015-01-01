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Билич официально возглавил Вест Бромвич

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Хорватский специалист вернулся в Англию.
Славен Билич
Славен Билич
Getty Images

Английский Вест Бромвич объявил о подписании контракта с хорватским тренером Славеном Биличем.

Контракт рассчитан на два года, 50-летний специалист приступит к работе незамедлительно.

“Я в восторге от этой возможности. Мы хотим улучшить наши результаты и Вест Бромвич убедил меня, что они хотят вернуться в Премьер-лигу. Когда они обратились ко мне, я не думал дважды“, - так прокомментировал Билич свое назначение.

Напомним, с 2015 по 2017 годы хорват тренировал другой английский клуб - Вест Хэм.

Отметим, что Вест Бромвич проиграл плей-офф за выход в АПЛ, уступив по сумме двух матчей Астон Вилле.

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Теги: футбол, АПЛ, Славен Билич, Вест Бромвич
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Источник: www.wba.co.uk

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