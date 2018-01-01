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Уилшир: Когда мой сын серьезно болел, я понял, что футбол - это не вся жизнь

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Джек Уилшир рассказал о том времени, когда он с женой боролся за жизнь собственного сына.
Джек Уилшир
Джек Уилшир
Getty Images

Английский полузащитник Вест Хэма Джек Уилшир рассказал, что раздумывал об уходе из футбола во время болезни его сына Арчи. Именно в тот момент футболист понял, что спорт - не самое главное в его жизни.

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“Это произошло 3 года назад, я получил травму на тренировке. Когда пришел домой, мой сын лежал на полу с приступом. Это происходило опять и опять, ежедневно на протяжении трех или четырех месяцев. Случалось даже, что мы ехали в больницу среди ночи.

Мы с женой не спали по ночам, потому что приступы чаще случались в это время. Мы укладывали Арчи спать, а сами не спали, мы боялись за него. Я просто тогда забыл о футболе. Помню, как говорил жене: “Не знаю, буду ли я играть“.

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В такие моменты ты осознаешь, что футбол - это не вся жизнь, это лишь игра. Я очень благодарен Арсену Венгеру за то, что предоставил мне столько времени, сколько было необходимо. Он сказал: “Разбирайся с лечением сына, сколько бы на это ни ушло времени“.

Тогда я перестал думать о восстановлении после травм. Мне было все равно на то, что происходит за пределами моей семьи. Слава Богу, сейчас с сыном все хорошо. Я благодарен врачам. Никогда нельзя опускать руки и теперь моя задача - вернуться в футбол“, - цитирует Уилшира Athlete's Stance.

Отметим, что в текущем сезоне АПЛ Уилшир отыграл только 8 матчей из-за травмы.

Ранее сообщалось, что нападающий Шахтера Владислав Кулач приостановил карьеру из-за проблем с сердцем.

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Теги: Джек Уилшир, Вест Хэм, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, семья
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