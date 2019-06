Уилшир: Когда мой сын серьезно болел, я понял, что футбол - это не вся жизнь

Английский полузащитник Вест Хэма Джек Уилшир рассказал, что раздумывал об уходе из футбола во время болезни его сына Арчи. Именно в тот момент футболист понял, что спорт - не самое главное в его жизни.

Читай также: В Харькове скончался экс-игрок Динамо, который стал бомжом

“Это произошло 3 года назад, я получил травму на тренировке. Когда пришел домой, мой сын лежал на полу с приступом. Это происходило опять и опять, ежедневно на протяжении трех или четырех месяцев. Случалось даже, что мы ехали в больницу среди ночи.

Мы с женой не спали по ночам, потому что приступы чаще случались в это время. Мы укладывали Арчи спать, а сами не спали, мы боялись за него. Я просто тогда забыл о футболе. Помню, как говорил жене: “Не знаю, буду ли я играть“.

Читай также: Фанаты Салаха окружили дом футболиста и помешали ему сходить в мечеть

В такие моменты ты осознаешь, что футбол - это не вся жизнь, это лишь игра. Я очень благодарен Арсену Венгеру за то, что предоставил мне столько времени, сколько было необходимо. Он сказал: “Разбирайся с лечением сына, сколько бы на это ни ушло времени“.

Тогда я перестал думать о восстановлении после травм. Мне было все равно на то, что происходит за пределами моей семьи. Слава Богу, сейчас с сыном все хорошо. Я благодарен врачам. Никогда нельзя опускать руки и теперь моя задача - вернуться в футбол“, - цитирует Уилшира Athlete's Stance.

As promised here’s the link to the documentary on me. I hope you enjoy it 🎥https://t.co/SsSt7MSnKi pic.twitter.com/v8OeX6qkhi