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Защитник МЮ прервал отпуск в Доминикане, узнав о странных смертях туристов

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Футболиста напугали новости о смертях нескольких туристов в Доминиканской Республике.
Маркос Рохо
Маркос Рохо
Getty Images

Защитник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо решил прервать свой отпуск в Доминиканской Республике.

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Как сообщает A Bola, в районе Пунта-Кана случились четыре загадочных смерти американских туристов. Случаи произошли за последние два месяца и, по словам властей, смерти произошли по естественным причинам.

Рохо был испуган произошедшим и решил покинуть Доминикану. Футболист вместе с семьей отправился отдыхать на другой курорт.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед хочет разорвать контракт с защитником Маркосом Рохо.

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Теги: Маркос Рохо, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, отпуск, Доминиканская республика
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