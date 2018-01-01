МЮ отказался обсуждать с Реалом трансфер Бэйла

"Красные дьяволы" не заинтересованы в покупке валлийского футболиста.

Манчестер Юнайтед принял решение не обсуждать с Реалом возможный трансфер полузащитника Гарета Бэйла.

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По информации ESPN, “красные дьяволы“ сообщили руководству Королевского клуба о том, что у главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера есть другие трансферные цели и Бэйл не входит в планы наставника на сезон-2019/20.

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Изначально валлиец был в трансферном списке исполнительного вице-президента МЮ Эда Вудворда, но теперь клуб решил, что будет подписывать молодых игроков и 29-летний Бэйл не подходит команде.

Источник также отмечает, что отказ Манчестер Юнайтед от трансфера Бэйла может помешать Реалу осуществить покупку Поля Погба.

Ранее сообщалось, что Гарет Бэйл встретился с руководством Реала, чтобы обсудить свое будущее.