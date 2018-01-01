МЮ отказался обсуждать с Реалом трансфер Бэйла
Манчестер Юнайтед принял решение не обсуждать с Реалом возможный трансфер полузащитника Гарета Бэйла.
Читай также: Экс-президент Реала: Бэйлу нужно уйти из клуба, ему нельзя здесь находиться
По информации ESPN, “красные дьяволы“ сообщили руководству Королевского клуба о том, что у главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера есть другие трансферные цели и Бэйл не входит в планы наставника на сезон-2019/20.
Читай также: Официально: Кросс подписал новый контракт с Реалом
Изначально валлиец был в трансферном списке исполнительного вице-президента МЮ Эда Вудворда, но теперь клуб решил, что будет подписывать молодых игроков и 29-летний Бэйл не подходит команде.
Источник также отмечает, что отказ Манчестер Юнайтед от трансфера Бэйла может помешать Реалу осуществить покупку Поля Погба.
Ранее сообщалось, что Гарет Бэйл встретился с руководством Реала, чтобы обсудить свое будущее.
Полная версия правил