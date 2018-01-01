Переключиться на мобильную версию
Тренды:

МЮ отказался обсуждать с Реалом трансфер Бэйла

Комментариев: 0
"Красные дьяволы" не заинтересованы в покупке валлийского футболиста.
Гарет Бэйл
Гарет Бэйл
Getty Images

Манчестер Юнайтед принял решение не обсуждать с Реалом возможный трансфер полузащитника Гарета Бэйла.

Читай также: Экс-президент Реала: Бэйлу нужно уйти из клуба, ему нельзя здесь находиться

По информации ESPN, “красные дьяволы“ сообщили руководству Королевского клуба о том, что у главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера есть другие трансферные цели и Бэйл не входит в планы наставника на сезон-2019/20.

Читай также: Официально: Кросс подписал новый контракт с Реалом

Изначально валлиец был в трансферном списке исполнительного вице-президента МЮ Эда Вудворда, но теперь клуб решил, что будет подписывать молодых игроков и 29-летний Бэйл не подходит команде.

Источник также отмечает, что отказ Манчестер Юнайтед от трансфера Бэйла может помешать Реалу осуществить покупку Поля Погба.

Ранее сообщалось, что Гарет Бэйл встретился с руководством Реала, чтобы обсудить свое будущее.

Поделись:
Теги: Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, трансфер, Гарет Бэйл, Гарет, чемпионат Испании по футболу, футбол, вне игры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь