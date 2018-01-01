Новичок Манчестер Юнайтед: Эта команда - идеальное место для меня, чтобы развиваться

Дэниел Джеймс прокомментировал подписание контракта с "красными дьяволами".

В среду, 12-го июня, Манчестер Юнайтед официально представил нового полузащитника команды Дэниела Джеймса.

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Валлийский вингер подписал с "красными дьяволами" пятилетний контракт с возможностью продления еще на один сезон. Сумма трансфера, по информации СМИ, составила около 18 миллионов фунтов (около 20,2 миллионов евро).

“Это один из лучших дней в моей жизни и вызов, которого я долго ждал. АПЛ - лучшая лига в мире, а Манчестер Юнайтед - идеальное место для меня, чтобы развиваться как игроку. Для меня это все сюрреалистично.

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Думаю, каждый ребенок мечтает играть за Манчестер Юнайтед. Я никогда не думал, что мне удастся сыграть против них, не говоря уже о том, что выступать в этой команде. Я очень горд за себя и за свою семью. Жаль, что мой отец не может разделить эту радость со мной.

Жду начала работы с Оле и встречу с новыми партнерами по команде“, - цитирует Джеймса официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Ранее сообщалось, что полузащитник Манчестер Юнайтед Алексис Санчес близок к переходу в мадридский Атлетико.