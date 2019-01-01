Манчестер Сити подпишет новый долгосрочный контракт с Зинченко - СМИ

Украинец доказал главному тренеру "горожан" свою полезность.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко в скором времени подпишет новый контракт с Манчестер Сити.

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Как сообщает The Telegraph, украинец восхитил главного тренера команды Хосепа Гвардиолу своей игрой на позиции левого защитника в прошлом сезоне и убедил специалиста в своей ценности и полезности для команды.

Теперь "горожане" хотят предложить 22-летнему футболисту контракт на пять лет.

Отметим, что в прошлом сезоне Зинченко отыграл 14 матчей за Манчестер Сити в АПЛ, в которых совершил 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко в прямом эфире поцеловал журналистку Владу Седан. Позже украинец признался в своих отношениях с девушкой.