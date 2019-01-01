Манчестер Сити подпишет новый долгосрочный контракт с Зинченко - СМИ
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко в скором времени подпишет новый контракт с Манчестер Сити.
Читай также: Зинченко попал в символическую сборную игроков топ-5 лиг в возрасте до 21 года
Как сообщает The Telegraph, украинец восхитил главного тренера команды Хосепа Гвардиолу своей игрой на позиции левого защитника в прошлом сезоне и убедил специалиста в своей ценности и полезности для команды.
Теперь "горожане" хотят предложить 22-летнему футболисту контракт на пять лет.
Отметим, что в прошлом сезоне Зинченко отыграл 14 матчей за Манчестер Сити в АПЛ, в которых совершил 3 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Александр Зинченко в прямом эфире поцеловал журналистку Владу Седан. Позже украинец признался в своих отношениях с девушкой.
Полная версия правил