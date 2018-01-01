Лукаку: Я поговорю с руководством МЮ и приму лучшее решение

Бельгийский футболист может покинуть Манчестер.

Нападающий Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку поделился мыслями касательно своего будущего в команде.

“У меня есть контракт с Манчестер Юнайтед. Я поговорю с клубом и моим агентом Федерико Пасторелло, чтобы принять лучшее решение.

Сейчас я собираюсь насладиться отпуском со своей семьей. Я знаю, что я буду делать, но не скажу этого.

Посмотрим. Ожидаю ли я напряженного лета? Да“, - приводит слова бельгийца Goal.

Ранее стало известно, за сколько Манчестер Юнайтед готов продать Лукаку.