Лукаку: Я поговорю с руководством МЮ и приму лучшее решение
Бельгийский футболист может покинуть Манчестер.
Нападающий Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку поделился мыслями касательно своего будущего в команде.
“У меня есть контракт с Манчестер Юнайтед. Я поговорю с клубом и моим агентом Федерико Пасторелло, чтобы принять лучшее решение.
Сейчас я собираюсь насладиться отпуском со своей семьей. Я знаю, что я буду делать, но не скажу этого.
Посмотрим. Ожидаю ли я напряженного лета? Да“, - приводит слова бельгийца Goal.
Ранее стало известно, за сколько Манчестер Юнайтед готов продать Лукаку.
Полная версия правил