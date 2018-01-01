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Лукаку: Я поговорю с руководством МЮ и приму лучшее решение

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Бельгийский футболист может покинуть Манчестер.
Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку
Getty Images

Нападающий Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку поделился мыслями касательно своего будущего в команде.

“У меня есть контракт с Манчестер Юнайтед. Я поговорю с клубом и моим агентом Федерико Пасторелло, чтобы принять лучшее решение.

Сейчас я собираюсь насладиться отпуском со своей семьей. Я знаю, что я буду делать, но не скажу этого.

Посмотрим. Ожидаю ли я напряженного лета? Да“, - приводит слова бельгийца Goal.

Ранее стало известно, за сколько Манчестер Юнайтед готов продать Лукаку.

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Теги: футбол, Ромелу Лукаку, Манчестер Юнайтед
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Источник: Goal.com

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