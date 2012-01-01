Стало известно, кто может сменить Сарри на посту главного тренера Челси

Бетинес уже возглавлял лондонский клуб с 2012 по 2013 год.

Главный тренер Ньюкасл Юнайтед Рафаэль Бенитес может вернуться в лондонский Челси на пост главного тренера, поскольку нынешний наставник "синих" Маурицио Сарри, вероятно, возглавит туринский Ювентус. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, руководство Челси хочет видеть испанца у руля своей команды, однако сам Бенитес не спешит соглашаться на предложение "пенсионеров". Отметим, что у 59-летнего специалиста заканчивается контракт с "сороками" в конце этого сезона и его будущее находится под большим вопросом.

Напомним, Рафаэль Бенитес тренировал Челси в период с 2012 по 2013 год. Под руководством испанского коуча "синие" стали триумфаторами Лиги Европы.

Отметим, что переход Сарри в Ювентус дело практически решенное, поскольку акционер Челси уже успел попрощался с итальянцем через соцсети.