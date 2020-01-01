Моуринью может возглавить Ньюкасл при важном условии

Специалист может вернуться в Англию.

Экс-тренер английских Челси и МЮ Жозе Моуринью, который уже уже пол года перебывает без клуба, может возглавить Ньюкасл если у клуба сменится владелец. Об этом сообщает The Mirror.

"Если Ньюкасл сменит владельца, то Моуринью станет новым тренером команды. Шейх Халид бин Султан бен Заид Аль Нахайян, который является братом владельца Ман Сити - Шейха Мансура, может приобрести клуб. Он не доволен работой Бенитеса, и видит перспективы в команде, если у руля станет португалец", - сообщает источник.

В декабре 2018 года Жозе Моуринью покинул пост главного тренера Манчестер Юнайтед. На замену португальцу пришел норвежский специалист - Оле Гуннар Сульшер

В минувшем сезоне Ньюкасл под руководством Рафы Бенитеса занял 13-е место в АПЛ.