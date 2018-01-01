Челси готов отпустить Сарри в Ювентус

"Синие" согласились отпустить специалиста в Италию.

Челси принял решение отпустить главного тренера команды Маурицио Сарри в туринский Ювентус.

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По информации Sky Sports, специалист сообщил руководству "синих", что хотел бы вновь работать в Италии. Челси уважительно отнесся к решению наставника и решил позволить ему покинуть команду.

Источник отмечает, что туринцы заплатят лондонскому клубу 5 миллионов евро. Официально о назначении должны объявить на следующей неделе.

Напомним, в прошлом сезоне Челси под руководством Сарри занял третье место в АПЛ и выиграл Лигу Европы, обыграв в финале Арсенал.

Ранее сообщалось, что место Маурицио Сарри в Челси может занять Фрэнк Лэмпард.