Челси готов отпустить Сарри в Ювентус
"Синие" согласились отпустить специалиста в Италию.
Челси принял решение отпустить главного тренера команды Маурицио Сарри в туринский Ювентус.
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По информации Sky Sports, специалист сообщил руководству "синих", что хотел бы вновь работать в Италии. Челси уважительно отнесся к решению наставника и решил позволить ему покинуть команду.
Источник отмечает, что туринцы заплатят лондонскому клубу 5 миллионов евро. Официально о назначении должны объявить на следующей неделе.
Напомним, в прошлом сезоне Челси под руководством Сарри занял третье место в АПЛ и выиграл Лигу Европы, обыграв в финале Арсенал.
Ранее сообщалось, что место Маурицио Сарри в Челси может занять Фрэнк Лэмпард.
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