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Челси готов отпустить Сарри в Ювентус

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"Синие" согласились отпустить специалиста в Италию.
Маурицио Сарри
Маурицио Сарри
Getty Images

Челси принял решение отпустить главного тренера команды Маурицио Сарри в туринский Ювентус.

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По информации Sky Sports, специалист сообщил руководству "синих", что хотел бы вновь работать в Италии. Челси уважительно отнесся к решению наставника и решил позволить ему покинуть команду.

Источник отмечает, что туринцы заплатят лондонскому клубу 5 миллионов евро. Официально о назначении должны объявить на следующей неделе.

Напомним, в прошлом сезоне Челси под руководством Сарри занял третье место в АПЛ и выиграл Лигу Европы, обыграв в финале Арсенал.

Ранее сообщалось, что место Маурицио Сарри в Челси может занять Фрэнк Лэмпард.

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Теги: Маурицио Сарри, Челси, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, Ювентус, чемпионат Италии по футболу
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