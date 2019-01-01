Семь игроков Арсенала покинут клуб в качестве свободных агентов

Лондонский клуб не будет продлевать контракты с некоторыми футболистами.

Лондонский Арсенал официально объявил о расставании с семью игроками команды.

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Как сообщает пресс-служба “канониров“, у семерых футболистов заканчиваются контракты 30-го июня и они покинут команду на правах свободных агентов.

Арсенал покинут вратарь Петр Чех, защитники Штефан Лихтштайнер, Хулио Плегесуэло и Коэн Брэмелл, полузащитники Аарон Рэмзи и Чарли Гилмор, а также форвард Дэнни Уэлбек.

Напомним, голкипер Петр Чех принял решение завершить карьеру и станет спортивным директором Челси.

Отметим, что Аарон Рэмзи станет игроком Ювентуса.