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Семь игроков Арсенала покинут клуб в качестве свободных агентов

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Лондонский клуб не будет продлевать контракты с некоторыми футболистами.
Арсенал объявил об уходе семерых футболистов
Арсенал объявил об уходе семерых футболистов
Getty Images

Лондонский Арсенал официально объявил о расставании с семью игроками команды.

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Как сообщает пресс-служба “канониров“, у семерых футболистов заканчиваются контракты 30-го июня и они покинут команду на правах свободных агентов.

Арсенал покинут вратарь Петр Чех, защитники Штефан Лихтштайнер, Хулио Плегесуэло и Коэн Брэмелл, полузащитники Аарон Рэмзи и Чарли Гилмор, а также форвард Дэнни Уэлбек.

Напомним, голкипер Петр Чех принял решение завершить карьеру и станет спортивным директором Челси.

Отметим, что Аарон Рэмзи станет игроком Ювентуса.

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Теги: Петр Чех, Штефан Лихтштайнер, Аарон Рэмзи, Дэнни Уэлбек, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, контракт, вне игры
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