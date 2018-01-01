Манчестер Юнайтед оформил первый летний трансфер

Джеймс перейдет в стан "манкунианцев" 11 июня.

Полузащитник Суонси Дэниел Джеймс продолжит карьеру в Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает пресс-служба "красных дьяволов".

"Манкунианцы" объявили о договоренности по трансферу игрока и с ним самим, и с клубом. Джеймс успешно прошел медицинское обследование и перейдет в Манчестер Юнайтед 11 июня, когда откроется летнее трансферное окно.

Сумма трансфера, по информации СМИ, составит около 18 миллионов фунтов стерлингов (примерно 20 млн евро).

Таким образом, Джеймс стал первым летним новичком МЮ и первым игроком, пришедшим в клуб с момента назначения на пост главного тренера Оле-Гуннара Сульшера.

В минувшем сезоне 21-летний валлиец провел 38 матчей, забив 5 голов и отдав 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что нападающий МЮ Алексис Санчес может продолжить карьеру в Атлетико.