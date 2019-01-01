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Фанаты Салаха окружили дом футболиста и помешали ему сходить в мечеть

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Египтянин резко высказался в адрес журналистов и болельщиков, которые помешали ему сходить со своей семьей на вечернюю молитву.
Мохамед Салах
Мохамед Салах
Getty Images

Лидер Ливерпуля и сборной Египта Мохамед Салах не смог попасть на вечерню молитву в родном городе из-за фанатов и журналистов, которые окружили дом его родителей.

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Салах отправился к своим родителям в последний день мусульманского поста Рамадан, провел время с родственниками и хотел посетить мечеть, однако дом окружили его фанаты из соседних городов, деревень и провинций. В итоге в мечеть пошли только жена футболиста, дочь и отец.

"Что происходит с некоторыми журналистами и простыми людьми? Другой человек не знает, как выйти из дома, чтобы помолиться в праздник. Это не имеет ничего общего с любовью. Это, как говорится, неуважение к частной жизни и отсутствие профессионализма", – написал 26-летний Салах.

Ранее сообщалось, что форвард Ливерпуля Мохамед Салах готов покинуть клуб из-за конфликта с Юргеном Клоппом.

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Теги: Мохамед Салах, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, фанаты
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