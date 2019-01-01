Фанаты Салаха окружили дом футболиста и помешали ему сходить в мечеть
Лидер Ливерпуля и сборной Египта Мохамед Салах не смог попасть на вечерню молитву в родном городе из-за фанатов и журналистов, которые окружили дом его родителей.
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Салах отправился к своим родителям в последний день мусульманского поста Рамадан, провел время с родственниками и хотел посетить мечеть, однако дом окружили его фанаты из соседних городов, деревень и провинций. В итоге в мечеть пошли только жена футболиста, дочь и отец.
"Что происходит с некоторыми журналистами и простыми людьми? Другой человек не знает, как выйти из дома, чтобы помолиться в праздник. Это не имеет ничего общего с любовью. Это, как говорится, неуважение к частной жизни и отсутствие профессионализма", – написал 26-летний Салах.
Ранее сообщалось, что форвард Ливерпуля Мохамед Салах готов покинуть клуб из-за конфликта с Юргеном Клоппом.
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