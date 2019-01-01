Стало известно, сколько Тоттенхэм хочет получить за трансфер Эриксена
Реалу придется выложить более 100 миллионов евро, чтобы подписать полузащитника Тоттенхэма.
Испанский Реал рассчитывает усилить состав команды полузащитником Тоттенхэма Кристианом Эриксеном.
Читай также: Реал согласовал условия контракта с игроком Тоттенхэма
По информации The Times, президент "шпор" Дэниел Леви заявил "сливочным", что клуб отпустит игрока лишь за 113 миллионов евро. Отметим, что в прошлом году Тоттенхэм хотел получить 150 миллионов евро, и Реал отказался от трансфера.
Стоит сказать, что сам Эриксен рассчитывает уйти из клуба этим летом, однако он не исключает варианта того, что отработает еще один год по контракту и покинет команду в качестве свободного агента.
Ранее сообщалось, что главный тренер Реала Зинедин Зидан хочет, чтобы клуб купил Поля Погба, а не Кристиана Эриксена.
Полная версия правил