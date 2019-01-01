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Стало известно, сколько Тоттенхэм хочет получить за трансфер Эриксена

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Реалу придется выложить более 100 миллионов евро, чтобы подписать полузащитника Тоттенхэма.
Кристиан Эриксен
Кристиан Эриксен
Getty Images

Испанский Реал рассчитывает усилить состав команды полузащитником Тоттенхэма Кристианом Эриксеном.

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По информации The Times, президент "шпор" Дэниел Леви заявил "сливочным", что клуб отпустит игрока лишь за 113 миллионов евро. Отметим, что в прошлом году Тоттенхэм хотел получить 150 миллионов евро, и Реал отказался от трансфера.

Стоит сказать, что сам Эриксен рассчитывает уйти из клуба этим летом, однако он не исключает варианта того, что отработает еще один год по контракту и покинет команду в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что главный тренер Реала Зинедин Зидан хочет, чтобы клуб купил Поля Погба, а не Кристиана Эриксена.

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Теги: Кристиан Эриксен, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, трансфер, Реал
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