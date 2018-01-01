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Эриксен подтвердил, что хочет покинуть Тоттенхэм

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В подписании 27-летнего полузащитника заинтересован мадридский Реал.
Кристиан Эриксен
Кристиан Эриксен
Getty Images

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен сообщил, что намерен покинуть лондонский клуб в летнее трансферное окно.

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“Я чувствую, что сейчас нахожусь на том этапе карьеры, когда мне нужно попробовать что-то новое. Я испытываю глубокое уважению к Тоттенхэму и ко всему, что здесь было. Этого не вычеркнуть из сердца, но пришла пора пробовать что-то новое“, - приводит слова Эриксена Daily Mail.

Эриксен перешел в Тоттенхэм в 2013-м году из Аякса. Сумма трансфера составила 13,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал рассчитывает подписать игрока Тоттенхэма Кристиана Эриксена.

Отмечалось, что главный тренер Реала Зинедин Зидан предпочитает купить Поля Погба, а не Кристиана Эриксена.

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Теги: Кристиан Эриксен, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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