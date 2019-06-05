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Марадона: Манчестер Юнайтед нужно выигрывать трофеи и я могу в этом помочь

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Легендарный аргентинец заявил, что не против встать у руля Манчестер Юнайтед.
Диего Марадона
Диего Марадона
Getty Images

Главный тренер мексиканского клуба Дорадос Диего Марадона рассказал, что не отказался бы возглавить Манчестер Юнайтед, чтобы помочь клубу вернуться на прежние позиции.

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“Если Манчестер Юнайтед раздумывает о новом тренере, то я именно тот человек, который готов им помочь. Этот клуб хорошо продает футболки по всему миру, но сейчас им нужно выигрывать трофеи. Я могу сделать это для них, ведь МЮ долгое время был моим любимым клубом в АПЛ.

Во времена Фергюсона в команде было много отличных игроков, это была потрясающая команда. Однако сейчас я бы сделал выбор в пользу Манчестер Сити. Конечно, менять мнение - неправильно, но это из-за Агуэро. Я всегда говорю, что он играет в отличной команде“, - цитирует Марадону FourFourTwo.

Ранее сообщалось, что легендарного Диего Марадону арестовали в аэропорту Буэнос-Айреса, однако позже он опроверг эту информацию.

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Теги: Диего Марадона, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры
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Комментариев (1)
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trgvm1    05.06.2019, 10:24
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trgvm1
по ржать хотелось бі давайте мю
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