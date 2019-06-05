Марадона: Манчестер Юнайтед нужно выигрывать трофеи и я могу в этом помочь

Легендарный аргентинец заявил, что не против встать у руля Манчестер Юнайтед.

Главный тренер мексиканского клуба Дорадос Диего Марадона рассказал, что не отказался бы возглавить Манчестер Юнайтед, чтобы помочь клубу вернуться на прежние позиции.

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“Если Манчестер Юнайтед раздумывает о новом тренере, то я именно тот человек, который готов им помочь. Этот клуб хорошо продает футболки по всему миру, но сейчас им нужно выигрывать трофеи. Я могу сделать это для них, ведь МЮ долгое время был моим любимым клубом в АПЛ.

Во времена Фергюсона в команде было много отличных игроков, это была потрясающая команда. Однако сейчас я бы сделал выбор в пользу Манчестер Сити. Конечно, менять мнение - неправильно, но это из-за Агуэро. Я всегда говорю, что он играет в отличной команде“, - цитирует Марадону FourFourTwo.

Ранее сообщалось, что легендарного Диего Марадону арестовали в аэропорту Буэнос-Айреса, однако позже он опроверг эту информацию.