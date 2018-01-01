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Ливерпуль официально объявил об уходе двух футболистов

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Старридж и Морено продолжат карьеру в другом месте.
Альберто Морено и Дэниэл Старридж
Альберто Морено и Дэниэл Старридж
Getty Images

Ливерпуль объявил об уходе двух своих футболистов. Об этом сообщает официальный сайт "красных".

Расположение английского клуба покинули форвард Дэниэль Старридж и защитник Альберто Морено на правах свободных агентов. Руководство решило не продлевать контракты с игроками, поэтому англичанин и испанец продолжат карьеру в другом месте.

"Самое важное, что нужно сказать этим двум игрокам, так это "спасибо". Они были частью команды, когда я занял пост тренера. Они, как и все остальные, помогли создать нам команду, которая будет двигаться в правильном направлении. Без них мы не были бы командой и клубом, которыми являемся сейчас.

Альберто полон жизни и энергии, всегда позитивен и готов отдать всего себя ради команды. Альби – игрок мирового уровня, и я знаю, что он вернется в сборную Испании.

Старридж заслужил, чтобы его считали одним из величайших игроков нынешнего Ливерпуля. Он один из лучших бомбардиров, которых я когда-либо видел. Он забивает невозможные голы", – попрощался с футболистами наставник "красных" Юрген Клопп.

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