Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ван Дейк рассказал, почему решил перейти в Ливерпуль

Комментариев: 0
Вирджил без ума от фанатов "мерсисайдцев".
Вирджил ван Дейк
Вирджил ван Дейк
Getty Images

Защитник Ливерпуля Вирджил Ван Дейк признался, что полтора года назад выбрал "красных" из-за их болельщиков.

"Я перешел в Ливерпуль из-за того, какие страстные здесь фанаты. Это настоящие болельщики, - они живут и умирают за клуб. Я полностью уверен, что даже если бы мы не выиграли Лигу чемпионов, они бы все равно поддерживали нас", - приводит слова Ван Дейка beIN Sports.

Ван Дейк перешел в Ливерпуль из Саутгемптона в январе 2018 года. В минувшем сезоне голландец отметился 6 голами и 4 ассистами в 50 матчах за "мерсисайдцев" во всех турнирах.

Напомним, Ливерпуль обыграл Тоттенхэм со счетом 2:0 в финале Лиги чемпионов, завоевав свой шестой кубок в истории.

Ранее сообщалось, что на чемпионский парад Ливерпуля пришли 750 тысяч человек.

Поделись:
Теги: Вирджил ван Дейк, Ливерпуль, Англия, АПЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь