Вирджил без ума от фанатов "мерсисайдцев".

Защитник Ливерпуля Вирджил Ван Дейк признался, что полтора года назад выбрал "красных" из-за их болельщиков.

"Я перешел в Ливерпуль из-за того, какие страстные здесь фанаты. Это настоящие болельщики, - они живут и умирают за клуб. Я полностью уверен, что даже если бы мы не выиграли Лигу чемпионов, они бы все равно поддерживали нас", - приводит слова Ван Дейка beIN Sports.

Ван Дейк перешел в Ливерпуль из Саутгемптона в январе 2018 года. В минувшем сезоне голландец отметился 6 голами и 4 ассистами в 50 матчах за "мерсисайдцев" во всех турнирах.

Напомним, Ливерпуль обыграл Тоттенхэм со счетом 2:0 в финале Лиги чемпионов, завоевав свой шестой кубок в истории.

Ранее сообщалось, что на чемпионский парад Ливерпуля пришли 750 тысяч человек.