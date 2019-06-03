Салах готов покинуть Ливерпуль из-за конфликта с Клоппом - СМИ

У одного из лидеров "красных" напряженные отношения с главным тренером команды.

Один из лучших игроков Ливерпуля Мохамед Салах может покинуть команду в летнее трансферное окно.

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Накануне появилась информация о том, что "красные" хотят предложить новый контракт главному тренеру команды Юргену Клоппу, однако, как сообщает AS, этим недоволен египетский футболист.

Утверждается, что между Салахом и Клоппом был конфликт, из-за которого египтянин готов уйти из клуба.

Отмечается, что данной ситуацией готов воспользоваться Реал, который видит в Салахе отличную замену Криштиану Роналду, ушедшему прошлым летом в Ювентус.

Ранее сообщалось, что игрок Ливерпуля Мохамед Салах стал первым египтянином, который отличился в финале еврокубка.