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Ливерпуль рассчитывает подписать новый контракт с Клоппом

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"Красные" готовы поднять специалисту зарплату, чтобы удержать его в команде на более длительный срок.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Ливерпуль готов предложить главному тренеру команды Юргену Клоппу новый контракт с улучшенными финансовыми условиями.

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Как сообщает The Guardian, текущее соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2022-го года, а его оклад составляет 7 миллионов фунтов в гол (около 8 миллионов евро). Компания Fenway Sports Group, которая владеет правами на клуб, хочет продлить контракт со специалистом.

Детали нового предложения пока неизвестны, однако источник отмечает, что зарплата Клоппа существенно вырастет. Этот вопрос является приоритетным для "красных" и клуб постарается подписать соглашение в течение лета.

Напомним, под руководством Юргена Клоппа Ливерпуль выиграл Лигу чемпионов-2018/19.

Ранее сообщалось, что немецкий специалист после победы в финале пришел на пресс-конференцию с пивом.

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, контракт
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