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Салах: Кейн был лучшим в АПЛ, пока не пришел я

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Египтянин подшутил над нападающим Тоттенхэма.
Мохамед Салах
Мохамед Салах
Getty Images

Вингер Ливерпуля Мохамед Салах, в преддверии финального матча Лиги чемпионов, высказался о форварде Тоттенхэма Харри Кейне. Египтянин решил подшутить над англичанином, заявив, что он лучше Кейна. Об этом сообщает BT Sport. 

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"Кейн - хороший игрок и он всегда это доказывает. Он был лучшим бомбардиром в Тоттенхэме и в английском футболе в целом, пока в АПЛ не пришел я", - заявил Салах.

Напомним, Салах и Кейн сыграют в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2018/19, который состоится в субботу, 1-го июня, на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка Тоттенхэм - Ливерпуль, которая начнется в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию также прогнозы букмекеров на эту встречу.

Также отметим, что Ливерпуль объявил заявку на финал Лиги чемпионов.

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Теги: Харри Кейн, Мохамед Салах, Тоттенхэм, Ливерпуль, Лига Чемпионов, АПЛ, футбол
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