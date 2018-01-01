Стало известно, за сколько Манчестер Юнайтед готов продать Лукаку

Бельгийский форвард провел переговоры с Интером.

Руководство Манчестер Юнайтед определилось с суммой, за которую готово продать своего бельгийского форварда Ромелу Лукаку. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, "красные дьяволы" хотят получить за 26-летнего нападающего 80 миллионов фунтов (90,5 млн евро).

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Ранее сообщалось, что Лукаку согласовал пятилетний контракт с Интером и будет зарабатывать 7,5 миллионов евро в год, однако боссам “нерадзурри“ еще предстоит договориться с Манчестер Юнайтед.

В минувшем сезоне Лукаку сыграл за МЮ 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи.

Напомним, недавно Лукаку признался, что мечтает играть в чемпионате Италии.