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Футболисты Челси застесняли Канте после победы в Лиге Европы

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Француз снова показал свою скромную натуру, когда его одноклубники распевали чант в его честь.
Нголо Канте
Нголо Канте
Getty Images

Финальный матч Лиги Европы закончился победой лондонского Челси, который с уверенностью разгромил своего принципиального соперника - лондонский Арсенал (4:1).

Футболисты “синих“ продолжили свое празднование на самолете. Под раздачу попал опорный полузащитник Нголо Канте, который отличается своей скромностью и простотой. Его одноклубники не упустили момент и начали петь песню, посвященную 28-летнему французу. 

Канте очень застеснялся, когда вся команда начала поздравлять его с победой в Лиге Европы, а его одноклубник Рюдигер решил запечатлеть это на видео.

Подобный эпизод случился во время празднования сборной Франции победы на Чемпионате мира-2018. Тогда Поль Погба начал петь со сцены аналогичный чант, а Канте не смог скрыть свое стеснение.

Смотрите обзор матча Челси - Арсенал, а также видео церемонии награждения победителя Лиги Европы.

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Теги: Челси, Арсенал, Лига Европы, Нголо Канте, празднование, футбол
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