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Эмери: Ряд футболистов уйдут из Арсенала

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Испанский специалист рассказал о планах на летнее трансферное окно.
Унаи Эмери
Унаи Эмери
Getty Images

Главный тренер лондонского Арсенала Унаи Эмери, после поражения его команды в финальном матче Лиги Европы, заявил, что "канониры" планируют перестройку команды в летнее межсезонье. Однако, 47-летний специалист беспокоится, что из-за отсутствия путевки в ЛЧ, многие футболисты не захотят переходить в лондонский клуб. Об этом сообщает Sky Sports.

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"Ряд игроков покинут нашу команду, но пока рано говорить о какой-то конкретике. В нашем составе есть много молодых игроков, и я рассчитываю, что они будут прогрессировать.

Что касается новичков, то, возможно, отсутствие Лиги чемпионов скажется  их желании переходить в Арсенал, но наша команда - все еще большое имя в футболе. У нас большой клуб, и многие футболисты хотят выступать за него выступать", - считает Эмери.

Напомним, ранее Эмери прокомментировал поражение в финале Лиги Европы от Челси.

Смотрите обзор матча Челси - Арсенал, а также видео церемонии награждения победителя Лиги Европы.

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Теги: Унаи Эмери, Арсенал, АПЛ, трансферы, Англия, футбол
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