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Зинченко попал в символическую сборную игроков топ-5 лиг в возрасте до 21 года

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Украинец составил компанию Мбаппе, Дембеле и Санчо.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Защитник сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко попал в символическую сборную футболистов топ-5 лиг (Англия, Испания, Германия, Италия, Франция) в возрасте до 21 года по версии портала WhoScored.

Украинский игрок в минувшем сезоне АПЛ застолбил за собой место основного левого защитника “горожан“, что стало главной причиной включения Александра в этот состав.

“Учитывая повреждение Бенджамина Менди и отсутствие какой-либо реальной замены для левого защитника “горожан“, Пепу Гвардиоле могло прийтись очень несладко, если бы не Александр Зинченко, который окончил розыгрыш АПЛ-2018/19 в качестве одного из лучших футболистов Ман Сити.

Манчестерский клуб неизменно побеждал во всех 14 играх английского чемпионата, в которых он участвовал. Самое удивительное то, что он не профильный левый защитник“, - сказано о Зинченко.

Стоит отметить, что Александру уже исполнилось 22 года, однако он начинал сезон еще в 21-летнем возрасте, поэтому может находиться в составе этой символической сборной.

В минувшем сезоне Зинченко сыграл 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.

Напомним, ранее украинский легионер выразил желание остаться в Ман Сити на многие годы.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, АПЛ, Англия, футбол
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