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Арсенал интересуется Гетце

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Немецкий футболист может переехать в Англию.
Марио Гетце
Марио Гетце
Getty Images

Полузащитник дортмундской Боруссии Марио Гетце может сменить клуб в ближайшее трансферное окно, сообщает Bild.

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Издание утверждает, что 26-летний футболист все еще не договорился со “шмелями“ о новом контракте. Его соглашение с немецким клубом рассчитано до 30 июня 2020 года.

Отмечается, что услугами Гетце интересуется лондонский Арсенал, который внимательно следит за тем, как развиваются события.

Ранее сообщалось, что Торган Азар стал игроком Боруссии Дортмунд.

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Теги: футбол, Марио Гетце, Арсенал, Боруссия Д
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Источник: www.bild.de

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